Лаурен отметил поражение «Манчестер Сити» в АПЛ фотографией непобедимого «Арсенала»

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Бывший защитник «Арсенала» Лаурен отреагировал на первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболист опубликовал в Instagram фотографию непобедимого «Арсенала» образца 2003—2004 годов.

«Есть ли ещё Непобедимые?» — подписал фото Лаурен.

«Арсенал» в сезоне-2003/04 стал чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения.

«Ливерпуль» нанёс первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что это была историческая игра.

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