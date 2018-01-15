Лаурен отметил поражение «Манчестер Сити» в АПЛ фотографией непобедимого «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Лаурен отреагировал на первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболист опубликовал в Instagram фотографию непобедимого «Арсенала» образца 2003—2004 годов.

«Есть ли ещё Непобедимые?» — подписал фото Лаурен.

Any Invincibles in the room? ☝🏿😅🔴⚪ pic.twitter.com/HuqaGlf34f — Lauren Etame Mayer (@Lauren12arsenal) 14 января 2018 г.

«Арсенал» в сезоне-2003/04 стал чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения.

«Ливерпуль» нанёс первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что это была историческая игра.