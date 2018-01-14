Услугина выступит вместо Сливко на этапе КМ по биатлону в Антхольце

Российская биатлонистка Виктория Сливко не примет участия в этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

По словам старшего тренера женской команды Сергея Коновалова, спортсменку заменит Ирина Услугина.

В Италии Россию также представят Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдёт с 18 по 21 января.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на этап КМ по биатлону в Антхольце.



