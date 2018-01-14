Россиянин Ридзик стал четвёртым на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Швеции
Российский фристайлист Сергей Ридзик занял четвёртое место в соревнованиях по ски-кроссу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в шведском Идре-Фьелле.
Победителем соревнований стал француз Жан-Фредерик Шапюи. Второе место занял швейцарец Алекс Фив. Тройку призёров замкнул другой представитель франции, Жонас Девусо.
Ранее сообщалось, что российская фристайлистка Любовь Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира в США.
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