Россиянин Ридзик стал четвёртым на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Швеции

Российский фристайлист Сергей Ридзик занял четвёртое место в соревнованиях по ски-кроссу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в шведском Идре-Фьелле.