Россиянин Ридзик стал четвёртым на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Швеции

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Российский фристайлист Сергей Ридзик занял четвёртое место в соревнованиях по ски-кроссу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в шведском Идре-Фьелле.

Победителем соревнований стал француз Жан-Фредерик Шапюи. Второе место занял швейцарец Алекс Фив. Тройку призёров замкнул другой представитель франции, Жонас Девусо.

Ранее сообщалось, что российская фристайлистка Любовь Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира в США.

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