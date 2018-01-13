Российская фристайлистка Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира в США
Российская фристайлистка Любовь Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера сборной России Александра Долгова.
По словам специалиста, Никитина была госпитализирована, но в настоящее время чувствует себя нормально. Её участие в следующем этапе Кубка мира пока находится под вопросом.
Ранее сообщалось, что россиянин Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли.
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