Российская фристайлистка Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира в США

Российская фристайлистка Любовь Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера сборной России Александра Долгова.

По словам специалиста, Никитина была госпитализирована, но в настоящее время чувствует себя нормально. Её участие в следующем этапе Кубка мира пока находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что россиянин Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли.