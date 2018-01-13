Российская фристайлистка Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира в США

Короткая ссылка
Российская фристайлистка Любовь Никитина получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера сборной России Александра Долгова.

По словам специалиста, Никитина была госпитализирована, но в настоящее время чувствует себя нормально. Её участие в следующем этапе Кубка мира пока находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что россиянин Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119