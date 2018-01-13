Россиянин Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

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Россиянин Максим Буров занял первое место на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.

На соревнованиях американском Дир-Вэлли 19-летний спортсмен набрал 131,67 балла и выиграл этап Кубка мира впервые в карьере.

На второй строчке расположился представитель Китая Ци Гуанпю (130,77 балла). Третьим стал белорус Антон Кушнир (124,78 балла).

Ранее сообщалось, что фристайлисты Буров и Никитин заняли второе и третье места на этапе КМ в Москве.

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