Фристайлисты Буров и Никитин заняли второе и третье места на этапе КМ в Москве

Россияне Илья Буров и Станислав Никитин стали серебряным и бронзовым призёрами соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Москве.