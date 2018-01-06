Фристайлисты Буров и Никитин заняли второе и третье места на этапе КМ в Москве
Россияне Илья Буров и Станислав Никитин стали серебряным и бронзовым призёрами соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Москве.
Буров набрал 125,79 балла, выступление Никитина оценено в 119,91 балла.
Победу в соревнованиях одержал белорус Антон Кушнир.
Ранее сообщалось, что Александра Орлова завоевала бронзу в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Москве.
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