Фристайлисты Буров и Никитин заняли второе и третье места на этапе КМ в Москве

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Россияне Илья Буров и Станислав Никитин стали серебряным и бронзовым призёрами соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Москве.

Буров набрал 125,79 балла, выступление Никитина оценено в 119,91 балла.

Победу в соревнованиях одержал белорус Антон Кушнир.

Ранее сообщалось, что Александра Орлова завоевала бронзу в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Москве.

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