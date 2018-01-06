Россиянка Орлова завоевала бронзу в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Москве

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Российская спортсменка Александра Орлова стала бронзовым призёром соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Москве.

Россиянка показала результат в 80,33 балла.

Победу в дисциплине одержала представительница США Кайли Маккинон. Второе место заняла белоруска Александра Романовская.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на ОИ-2018.

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