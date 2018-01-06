Россиянка Орлова завоевала бронзу в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Москве

Российская спортсменка Александра Орлова стала бронзовым призёром соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в Москве.

Россиянка показала результат в 80,33 балла. Победу в дисциплине одержала представительница США Кайли Маккинон. Второе место заняла белоруска Александра Романовская. Ранее сообщалось, что МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на ОИ-2018.