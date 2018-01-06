МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на ОИ-2018

Короткая ссылка
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму для выступления российских фристайлистов на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Форму утвердили. Нам удалось в короткий срок изменить макеты с учётом требований. Кое-что мы заменили, а что касается отдельных элементов боевой формы, то сейчас мы консультируемся с компаниями, которые занимаются их нанесением. Я хочу, чтобы наши спортсмены выглядели красиво, а не заклеивали форму скотчем или чем-то ещё», — цитирует Курашова ТАСС.

Глава ФФР заметил, что из-за высокотехнологичного материала могут возникнуть проблемы с нанесением надписей. 

Ранее сообщалось, что МОК утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею на ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119