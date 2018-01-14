Стали известны соперницы российских теннисисток на старте Australian Open
Российские теннисистки, которые квалифицировались в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, узнали своих соперниц по первому кругу.
Анна Блинкова встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.
Анна Калинская будет противостоять представительнице Италии Камиле Джорджи.
Ранее сообщалось, что россиянки Блинкова и Калинская пробились в основную сетку Australian Open.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.