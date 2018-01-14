Стали известны соперницы российских теннисисток на старте Australian Open

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Российские теннисистки, которые квалифицировались в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, узнали своих соперниц по первому кругу.

Анна Блинкова встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

Анна Калинская будет противостоять представительнице Италии Камиле Джорджи.

Ранее сообщалось, что россиянки Блинкова и Калинская пробились в основную сетку Australian Open.

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