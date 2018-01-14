Малкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Малкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче с «Детройт Ред Уингз».
Первой звездой дня лига признала форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала, забросившего две шайбы и записавшего в свой актив три голевых паса во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Третьим в списке лучших игроков дня стал нападающий «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье — два гола и одна передача в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
Ранее сообщалось, что хоккеист «Монреаля» Филлип Дано госпитализирован после попадания шайбы в голову.
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