Хоккеист «Монреаля» Дано госпитализирован после попадания шайбы в голову

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано, получивший травму в результате попадания шайбы в голову, госпитализирован.

Как сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера «Монреаля» Клода Жюльена, хоккеист останется в больнице на ночь.

Инцидент произошёл во втором периода матча с «Бостон Брюинз». Шайба попала Дано в голову в результате броска защитника «Бостона» Здено Хары. Скорость полёта шайбы, по данным издания, составила 123,2 км/ч.

Матч завершился победой «Бостона» в серии буллитов с итоговым счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что результативная передача Алксандра Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо».