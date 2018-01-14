Результативная передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

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«Даллас Старз» на своём льду потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Колорадо» принесли шайбы Александера Керфута, Натана Маккиннона, Блейка Комо и Марка Берберио. Россиянин Никита Задоров записал в свой актив два голевых паса.

Автором единственного гола «Далласа» стал Джейми Бенн, отличившийся после результативного паса Александра Радулова.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Ивана Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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