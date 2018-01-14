Результативная передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

«Даллас Старз» на своём льду потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).