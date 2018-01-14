Две голевые передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» на выезде одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Филадельфии» принесли шайбы Уэйна Симмондса, Трэвиса Конечны, Михаэля Раффля и дубль Шона Кутюрье. Россиянин Иван Проворов записал в свой актив две результативные передачи.

В составе «Нью-Джерси» голы на счету Йеспера Братта, Кайла Палмьери и Дрю Стэффорда.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин в 22-й раз в карьере НХЛ набрал четыре очка за матч и повторил достижение Ильи Ковальчука и Сергея Фёдорова.