Малкин в 22-й раз в карьере НХЛ набрал четыре очка за матч и повторил достижение Ковальчука и Фёдорова

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал во всех четырёх голах в ворота «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин в 22-й раз набрал четыре очка и более в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По этому показателю он догнал соотечественников Илью Ковальчука и Сергея Фёдорова. Лидерами в российском списке хоккеистов являются Александр Овечкин и Александр Могильный (по 23 раза).

Малкин, наряду с Могильным, являются лидерами среди россиян, которые набирали по пять очков в заокеанской карьере. У них по семь встреч с таким результатом.

Ранее сообщалось, что Малкин помог «Питтсбургу» победить «Детройт» в матче НХЛ.