Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:1.
Российский форвард хозяев Евгений Малкин поучаствовал во всех четырёх голах своей команды: дважды он отличился сам (4-я и 23-я минуты), а дважды ассистировал партнёрам — Филу Кесселу (17-я минута) и Сидни Кросби (44-я минута).
If you've got @malkin71_ down the middle, you're getting on the board. pic.twitter.com/BfkijtecTU— NHL (@NHL) 13 января 2018 г.
У «Детройта» шайбу забросил Джастин Абделькадер (14-я минута).
В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:2.
Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.