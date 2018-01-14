Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Российский форвард хозяев Евгений Малкин поучаствовал во всех четырёх голах своей команды: дважды он отличился сам (4-я и 23-я минуты), а дважды ассистировал партнёрам — Филу Кесселу (17-я минута) и Сидни Кросби (44-я минута).

У «Детройта» шайбу забросил Джастин Абделькадер (14-я минута).

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:2.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.