Овечкин признан первой звездой дня НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче с «Каролиной Харрикейнз» Овечкин набрал три очка, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи. Российский спортсмен вышел на первое место в списке бомбардиров лиги.
Второй звездой оказался голкипер «Калгари Флэймз» Давид Риттич, третьей — форвард «Чикаго Блэкхоукс» Давид Кемпф.
Ранее сообщалось, что дубль Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».
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