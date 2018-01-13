Овечкин признан первой звездой дня НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче с «Каролиной Харрикейнз» Овечкин набрал три очка, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи. Российский спортсмен вышел на первое место в списке бомбардиров лиги.

Второй звездой оказался голкипер «Калгари Флэймз» Давид Риттич, третьей — форвард «Чикаго Блэкхоукс» Давид Кемпф.

Ранее сообщалось, что дубль Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

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