Дубль Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари»

«Флорида Пантерз» уступила «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:4.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил обе шайбы своей команды (21-я и 54-я минуты) и был признан второй звездой встречи.

В составе канадского коллектива отличились Шон Монахан (22-я минута), Мэттью Ткачук (31-я минута), Джонни Гудро (37-я минута) и Михаэль Баклунд (60-я минута).

«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флорида» располагается на 12-ой позиции.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин набрал три очка/