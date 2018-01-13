«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин набрал три очка

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин забросил шайбу на 21-й минуте, выйдя на единоличное первое место в списке бомбардиров лиги, и сделал две результативные передачи. Евгений Кузнецов отметился одним голевым пасом.

Помимо Овечкина голы в матче забивали Ларс Эллер (8-я минута), Бретт Коннолли (57-я минута), Джей Бигл (60-я минута) у победителей и Джордан Стаал (4-я минута), Себастьян Ахо (29-я минута), Джефф Скиннер (42-я минута) у проигравших.

В настоящий момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Каролина» расположилась на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Колорадо» пропустит две недели из-за травмы.