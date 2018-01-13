СМИ: Российский голкипер «Колорадо» пропустит две недели из-за травмы

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов пропустит как минимум две недели из-за травмы.

Как сообщает Denver Post, медицинское обследование диагностировало повреждение мышц нижней части тела. Более детально характер травмы россиянина не называется.

В нынешнем сезоне Варламов принял участие в 26 матчах, в среднем за игру отражая 91,2% бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайбу Артемия Панарина в ворота «Баффало» сравнили с великим голом Валерия Харламова.