СМИ: Футбольный клуб АПЛ «Брайтон» может купить Смолова вместо Зе Луиша

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к российскому форварду «Краснодара» Фёдору Смолову.

В качестве одного из вариантов укрепления атаки «Брайтон» в настоящее время рассматривает Смолова, сообщает «Чемпионат».

«Брайтон» ранее был готов приобрести футболиста «Спартака» Зе Луиша за £20 млн.

Издание также сообщает, что санкт-петербургскому «Зениту» не удалось договориться о трансфере Смолова в обмен на €10 млн, €2 млн в виде бонусов и права на полузащитника Юрия Жиркова.

Ранее представитель «Вест Хэма» Марк Маккей сообщил, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым.