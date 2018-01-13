СМИ: Футбольный клуб АПЛ «Брайтон» может купить Смолова вместо Зе Луиша

Короткая ссылка
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к российскому форварду «Краснодара» Фёдору Смолову.

В качестве одного из вариантов укрепления атаки «Брайтон» в настоящее время рассматривает Смолова, сообщает «Чемпионат».

«Брайтон» ранее был готов приобрести футболиста «Спартака» Зе Луиша за £20 млн.

Издание также сообщает, что санкт-петербургскому «Зениту» не удалось договориться о трансфере Смолова в обмен на  €10 млн, €2 млн в виде бонусов и права на полузащитника Юрия Жиркова.

Ранее представитель «Вест Хэма» Марк Маккей сообщил, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119