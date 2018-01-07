«Брайтон» готов приобрести футболиста «Спартака» за £20 млн

Нападающий «Спартака» Зе Луиш попал в сферу интересов английской футбольной команды «Брайтон».

Как сообщает Mirror, красно-белые могут выручить с продажи африканца £20 млн.

В нынешнем сезоне Зе Луиш забил два гола и сделал четыре результативные передачи в десяти матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что руководство «Сантоса» наложило вето на трансфер футболиста Вериссимо в «Спартак».