В IIHF считают женский молодёжный ЧМ в Дмитрове лучшим в европейской истории турнира
«Это был отличный турнир, который приятно удивил большим количеством зрителей. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее женского хоккея», — приводит слова Колбенхойер ТАСС.
Женский МЧМ в Дмитрове, по мнению члена совета IIHF, стал самым успешным в истории среди подобных турниров, которые проводились в Европе.
«У нас было подобное количество зрителей на мировых первенствах в США и Канаде, но нигде больше. Это потрясающе. Вероятно, это наиболее успешный турнир в истории из проводимых в Европе», — отметила член совета IIHF.
Ранее российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место на молодёжном ЧМ.