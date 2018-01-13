В IIHF считают женский молодёжный ЧМ в Дмитрове лучшим в европейской истории турнира

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер высоко оценила женский молодёжный чемпионат мира (до 18 лет) по хоккею в подмосковном Дмитрове.

«Это был отличный турнир, который приятно удивил большим количеством зрителей. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее женского хоккея», — приводит слова Колбенхойер ТАСС.

Женский МЧМ в Дмитрове, по мнению члена совета IIHF, стал самым успешным в истории среди подобных турниров, которые проводились в Европе.

«У нас было подобное количество зрителей на мировых первенствах в США и Канаде, но нигде больше. Это потрясающе. Вероятно, это наиболее успешный турнир в истории из проводимых в Европе», — отметила член совета IIHF.

Ранее российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место на молодёжном ЧМ.