В IIHF считают женский молодёжный ЧМ в Дмитрове лучшим в европейской истории турнира

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Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер высоко оценила женский молодёжный чемпионат мира (до 18 лет) по хоккею в подмосковном Дмитрове.

«Это был отличный турнир, который приятно удивил большим количеством зрителей. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее женского хоккея», — приводит слова Колбенхойер ТАСС.

Женский МЧМ в Дмитрове, по мнению члена совета IIHF, стал самым успешным в истории среди подобных турниров, которые проводились в Европе.

«У нас было подобное количество зрителей на мировых первенствах в США и Канаде, но нигде больше. Это потрясающе. Вероятно, это наиболее успешный турнир в истории из проводимых в Европе», — отметила член совета IIHF.

Ранее российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место на молодёжном ЧМ.

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