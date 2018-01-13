Российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место на молодёжном ЧМ
Женская сборная России по хоккею не смогла завоевать комплект бронзовых медалей молодёжного чемпионата мира, который проходит в подмосковном Дмитрове.
В поединке за третье место на ЧМ российские спортсменки проиграли команде Канады со счётом 1:5.
В финале турнира, который состоится позднее в субботу, 13 января, встретятся сборные США и Швеции.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею уступила Швеции в полуфинале молодёжного ЧМ.
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