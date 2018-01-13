Бразильский футбольный клуб «Коринтианс» сделал подарок своему бедному фанату Уилсону, который работает охранником стоянки.

Руководство бразильского клуба увидело фотографию с Уилсоном. Уилсону не хватало денег на настоящую футболку команды, поэтому он нарисовал вручную герб команды на своей рубашке.

«Коринтианс» отправил своему преданному болельщику оригинальную форму.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу поможет мальчику увидеться с родной сестрой.