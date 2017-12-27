Сборная России по футболу поможет мальчику увидеться со своей родной сестрой

Игроки национальной команды России по футболу продолжают осуществлять мечты детей — победителей конкурса, организованного Российским футбольным союзом (РФС).

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев пообещал исполнить мечту восьмилетнего Семёна Танкова. Танков живёт в Сочи, давно не видел свою родную сестру и никогда не видел племянника. Мальчик растёт без отца, он мечтает помогать своей маме, чтобы она могла меньше работать. Оздоев пообщался с Семёном по видеосвязи и пообещал исполнить его мечту.

«Прочитав эту историю, я понял, что у него тяжёлая история в жизни, он хочет помочь маме. Кроме этого, он бы очень хотел поехать на Сахалин, увидеться с сестрой, с племянником, которого не видел никогда в жизни. От всей нашей сборной мы решили ему помочь и сделать ему подарок на Новый год, чтобы он слетал и увиделся с сестрой и племянником», — цитирует Оздоева ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Игроки российской сборной также осуществили мечту семилетней Миланы Боровковой: футболисты подарили девочке игровую майку с автографами. Также они через Деда Мороза переслали пятилетнему Глебу Быстрову мяч с автографами членов национальной команды и бутсы.

Ранее футболисты сборной России исполнили первые две мечты победителей новогоднего детского конкурса.