Переводчик Карреры: попросил Массимо предупредить меня заранее, если он будет знать, что уходит

Переводчик главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов признался, что с первого дня осознаёт, что его работа в клубе рано или поздно закончится.

«Не то чтобы сижу наготове и жду. Просто отдаю себе отчёт, что рано или поздно этот этап закончится. Если у руля «Спартака» появится другой тренер, русскоговорящий или (условно) какой-то немец, то я, вероятно, уже не понадоблюсь», — сказал Фетисов в интервью с корреспондентом RT.

Переводчик отметил, что в таком случае, возможно, ему придётся в жизни что-то менять, однако он хотел бы остаться в этой же сфере.

«Мы с Массимо говорили об этом. Единственное, о чём я его просил: «Если будешь знать, то предупреди меня об этом заранее, чтобы я начал искать работу», — признался Фетисов.

Ранее переводчик заявил, что футболисты команды сами пытаются что-то сказать на итальянском и это выглядит забавно.