Переводчик Карреры: порой футболисты сами пытаются что-то сказать по-итальянски, это выглядит забавно

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Переводчик главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов рассказал, прибавили ли игроки команды в понимании итальянского языка.

«Конечно, какие-то банальные фразы и слова, которые футболисты слышат каждый день, знают все. Иногда ребята даже сами пытаются что-то сказать на итальянском, правда, выглядит это забавно (Смеётся). Порой доносят свою мысль на смеси итальянского и английского. Массимо, хоть и немного пережёвывает этот язык, немного поговорить может», — сказал Фетисов в интервью с корреспондентом RT.

По его словам, итальянский язык учит и хорошо понимает защитник Илья Купетов.

Ранее Фетисов признался, что не может себе представить работу в спокойном виде. 

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