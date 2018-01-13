Переводчик Карреры: не могу себе представить работу в спокойном виде, как будто общаюсь с бабушкой

Переводчик главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов рассказал о том, как он во время работы вынужден передавать не только слова наставника, но и эмоции.

«Массимо обозначил этот момент сразу же. Сказал, что я должен передавать всё», — поделился Фетисов в интервью с корреспондентом RT.

По его словам, на тренировках часто приходится повышать тон, что его услышали футболисты, так как они могут находиться достаточно далеко.

«Да и, честно говоря, не могу себе представить перевод в спокойном виде как ни в чём не бывало. Та же установка перед матчем, уже в раздевалке — если человек говорит на эмоциях, то я никак не могу это сказать так, как будто общаюсь со своей бабушкой», — добавил Фетисов.

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