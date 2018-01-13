В UFC прокомментировали информацию о возможном турнире на территории России в 2018 году

Директор по коммуникации Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Конлан подтвердила информацию о том, что руководство организации намерено провести турнир 2018 года в России.

«UFC продолжает продвигаться на российском рынке и активно работает над тем, чтобы организовать свое первое событие в России в 2018 году. В качестве стандартной операционной процедуры UFC бронирует даты на площадках по всему миру, чтобы постоянно развивать свой бренд на международном уровне и демонстрировать поклонникам боевых единоборств события мирового масштаба», — приводит ТАСС слова Конлан.

UFC планирует провести турнир в сентябре в Москве, однако пока договорённость не достигнута.

Ранее сообщалось, что первое шоу UFC в России запланировано на 14—15 сентября в Москве