В UFC прокомментировали информацию о возможном турнире на территории России в 2018 году
«UFC продолжает продвигаться на российском рынке и активно работает над тем, чтобы организовать свое первое событие в России в 2018 году. В качестве стандартной операционной процедуры UFC бронирует даты на площадках по всему миру, чтобы постоянно развивать свой бренд на международном уровне и демонстрировать поклонникам боевых единоборств события мирового масштаба», — приводит ТАСС слова Конлан.
UFC планирует провести турнир в сентябре в Москве, однако пока договорённость не достигнута.
Ранее сообщалось, что первое шоу UFC в России запланировано на 14—15 сентября в Москве