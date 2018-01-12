Первое шоу UFC в России запланировано на 14—15 сентября в Москве

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Первое в истории шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России может состояться 14—15 сентября в Москве.

«UFC действительно оформил предварительную аренду спорткомплекса на 14 и 15 сентября, но она окончательно ещё не подтверждена», — сообщили RT в спортивном комплексе «Олимпийский».

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что руководство UFC пока не делало предложений о проведении турнира в России.

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