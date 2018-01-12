Назаров не видит политической подоплёки в невызове Малкина, Панарина и Бобровского на Матч звёзд НХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров, возглавляющий сборную дивизиона Харламова на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), высказал мнение о непопадании российских хоккеистов Евгения Малкна, Артемия Панарина и Сергея Бобровского в заявку на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Никакой политической подоплёки в том, что Малкина, Панарина и Бобровского не позвали на матч всех звёзд НХЛ лично я не вижу. Они просто смазано начали сезоны и не смогли убедить публику что достойны сыграть в составе лучших», — заявил Назаров RT.

Он отметил, что сборная России и без участия игроков из НХЛ справится с выступлением на предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Ничего страшного нет и в том, что наши НХЛовцы не приедут, мы справимся и без них, в России достаточно талантливых ребят рвущихся показать, на что они способны. У них есть самоотдаче и желание, поверьте, этого хватит! Чтобы не говорили, по ту сторону океана наша сборная была, есть и будет лучшей», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста примут участие в Матче звёзд НХЛ.