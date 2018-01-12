Тренер «Брюгге» Рогич сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Барселоной»

Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич, ранее работавший в «Зените», сравнил санкт-петербургский клуб и донецкий «Шахтёр» с испанскими «Реалом» и «Барселоной».

«В «Зените» больше звёздности. «Зенит» и «Шахтёр» — это «Реал» и «Барселона». Не могу сказать, что прямо вровень, — на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень», — цитирует Рогича «Чемпионат».

Специалист также отметил, что у «Зенита» есть все условия, чтобы постоянно выигрывать чемпионат России.

«Но всё равно «Зенит» — это топ. Там есть всё — что ещё нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами «Зенит» должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого. Но я видел российский чемпионат и могу сказать, что в нём очень тяжело побеждать», — сказал Рогич.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести футболиста «Арсенала» Максима Беляева.