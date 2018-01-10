«Зенит» может приобрести футболиста «Арсенала»
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».
Как сообщает «Спорт день за днём», сине-бело-голубые уже вступили в переговоры с подмосковным клубом.
Руководство «Зенита» рассчитывает путём приобретения Беляева увеличить число игроков с российским паспортом. Решение о подписании футболиста будет зависеть от того, кто из защитников покинет Санкт-Петербург в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Беляев провёл 18 матчей в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Ранее пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи о возможном уходе Роберто Манчини в сборные Италии или Австралии по футболу.
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