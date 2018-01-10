Пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи о возможном уходе Манчини в сборную Италии или Австралии по футболу

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Санкт-петербургский «Зенит» призвал не воспринимать всерьёз сообщения СМИ о возможном уходе главного тренера команды Роберто Манчини в сборную Италии или Австралии.

«Не стоит всерьёз относиться к подобным слухам и сообщениям. У него действующий контракт с «Зенитом», и он полностью сконцентрирован на работе с командой», — цитирует сообщение пресс-службы сине-бело-голубых «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Австралии по футболу на ЧМ-2018 в России.

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