Пресс-служба «Зенита» прокомментировала слухи о возможном уходе Манчини в сборную Италии или Австралии по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» призвал не воспринимать всерьёз сообщения СМИ о возможном уходе главного тренера команды Роберто Манчини в сборную Италии или Австралии.

«Не стоит всерьёз относиться к подобным слухам и сообщениям. У него действующий контракт с «Зенитом», и он полностью сконцентрирован на работе с командой», — цитирует сообщение пресс-службы сине-бело-голубых «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Австралии по футболу на ЧМ-2018 в России.