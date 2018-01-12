Домрачева: до последнего буду надеяться, что Бьорндален сможет поехать на ОИ-2018

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева выразила надежду, что её супруг, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, сможет выступить на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, несмотря на невыполнение квалификационных нормативов.

«Во-первых, пока официальное решение не оглашено. Мы ждём, когда кто-то из представителей команды внесёт ясность в ситуацию. До последнего буду надеяться, что он сможет поехать на Олимпийские игры в качестве спортсмена и хорошо там выступить. Сильно переживаю по этому поводу», — приводит слова Домрачевой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018.

Позже сам спортсмен заявил, что теперь вопрос о его участии в Играх нужно задавать тренеру сборной Норвегии.