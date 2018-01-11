«Аэрофлот» готов оказать юридическую помощь стюардессе, которой угрожала жена Аршавина

В компании «Аэрофлот» заявили, что полностью поддерживают стюардессу, увольнения которой после снятия с рейса требует жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса.

«Наша бортпроводница оказалась под прицелом камер. Компания оказывает ей всяческую поддержку. Если Аршавина подаст в суд, мы поможем нашей сотруднице и юридически. «Аэрофлот» не пойдёт на отстранение стюардессы, поскольку она действовала согласно всем инструкциям. Мы также не намерены извиняться перед госпожой Аршавиной, которая хамила сотрудникам и нарушала правила поведения на борту», — сказал в интервью RT пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

Ранее сообщалось, что жена Аршавина угрожала стюардессе судом и четырьмя годами заключения, а также предлагала бортпроводникам взятку в размере 15 тыс. рублей.