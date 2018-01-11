Жена Аршавина перед снятием с рейса предлагала взятку бортпроводнице

В распоряжении RT оказался рапорт старшего бортпроводника о снятии с самолёта, следующего рейсом Москва — Алма-Ата компании «Аэрофлот», супруги экс-игрока сборной России Андрея Аршавина Алисы вместе с двумя детьми и няней. В документе отмечается, что жена футболиста предлагала персоналу взятку.

«Аршавина потребовала пересадить в бизнес-класс няню её детей. В просьбе было отказано с объяснением причин. Отказ она восприняла как личное оскорбление и стала предлагать взятку в размере 15 тыс. рублей. После этого женщина начала оскорблять бортпроводников, заявляла, что авиакомпания ужасная, что стюарды ничего не хотят делать, чтобы её порадовать. Затем она внаглую усадила няню в бизнес-класс», — говорится в рапорте.

Ранее стало известно, что жена Аршавина угрожала стюардессе судом и четырьмя годами заключения.