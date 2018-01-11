Жена Аршавина угрожала стюардессе судом и четырьмя годами заключения

В распоряжении RT оказались снимки с телефона стюардессы Анастасии Куракиной, работавшей на рейсе Москва — Алма-Ата компании «Аэрофлот», с которого была снята супруга экс-игрока сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина с двумя детьми и няней. С номера жены футболиста бортпроводнице поступило сообщение с угрозами.

«Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребёнком вам будет грозить от двух до четырёх лет лишения свободы без права работы. Вас беспокоит Следственный комитет. Заявление на вас уже на столе. Плюс нарушений не было. «Аэрофлот» также вызовут в суд. Вы совершили огромную ошибку. Вы сняли с борта мать с двумя детьми, майора ФСБ Аршавину Алису Александровну. Уверен, что в течение трёх дней вам придёт повестка и сразу состоится суд. «Аэрофлот» оштрафуют, а вы до приговора суда два месяца проведёте в СИЗО», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ опровергли утверждение Алисы Казьминой о её работе в этом ведомстве. В сети поддержали сотрудников «Аэрофлота», которые сняли её с рейса.