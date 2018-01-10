ФСБ опровергла утверждение Алисы Казьминой о её работе в спецслужбе

Жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина никогда не работала в ФСБ России, несмотря на её утверждения.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — заявил представитель ЦОС ФСБ.

6 января Алиса Казьмина была снята с рейса «Аэрофлота». Она неоднократно называла себя майором ФСБ с целью оказать давление на экипаж. Кроме того, казахстанская модель Ольга Семёнова также заявляла, что имела конфликт с супругой экс-капитана сборной России, которая представлялась сотрудником ФСБ и угрожала подбросить ей наркотики.

Ранее в сети поддержали намерение казахстанской модели подать в суд на супругу Аршавина.