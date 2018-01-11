Шарапова: понимаю, вновь стать первой будет крайне трудно, но я очень этого хочу

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Россиянка Мария Шарапова во время церемонии жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии по теннису поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Очень рада возвращению в WТА-тур после долгого перерыва. Всегда здорово видеть на трибунах плакаты болельщиков со словами поддержки. Конечно, мне было нелегко, пришлось начинать всё с нуля и пробираться наверх из глубин рейтинга», — проводит слова Шараповой «Чемпионат».

Она отметила, что такой же путь преодолевают юниоры, которые только приходят в профессиональный теннис.

«Но мало — подняться на вершину, нужно там удержаться, что очень тяжело. Понимаю, вновь стать первой будет крайне трудно, но я очень этого хочу», — добавила россиянка.

Первой соперницей Шараповой на Australian Open станет немка Татьяна Мария.

Ранее сообщалось, что Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA.

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