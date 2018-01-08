Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA

Обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликован в понедельник, 8 января.

Как сообщает официальный сайт организации, российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 12 позиций и заняла 47-е место, вернувшись в топ-50.

Её соотечественница Светлана Кузнецова опустилась на 14-строчку.

Лидером рейтинга остаётся румынка Симона Халеп. В тройку лучших также входят представительница Дании Каролина Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира Азаренко не сыграет на Australian Open из-за судебного разбирательства.