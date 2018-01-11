«Тосно» объявил о трансфере бразильского полузащитника
«Тосно» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Рикардинью.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на полтора года.
Последним клубом, цвета которого защищал Рикардинью, была сербская «Црвена Звезда». До этого он на протяжении четырёх лет выступал за тираспольский «Шериф» и дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата Молдавии.
Ранее сообщалось, что чешский клуб арендовал футболиста ЦСКА.
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