Чешский клуб арендовал футболиста ЦСКА

Чешский футбольный клуб «Зброёвка» объявил о переходе нападающего московского ЦСКА Константина Базелюка на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба из города Брно, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

24-летний нападающий в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за махачкалинский «Анжи», в составе которого принял участие в шести матчах.

Ранее «Анжи» объявил о трансфере футболиста сборной Венесуэлы.