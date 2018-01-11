Ласицкене выиграла первые легкоатлетические соревнования в новом году

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Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей мемориала Лукашевича — Середкина в Челябинске.

Спортсменка преодолела планку, установленную на высоте 1,95 м.

Следующим стартом для Ласицкене станет мемориал Озолина — Дьячкова, который пройдёт 17 января в Москве.

Эта победа стала для россиянки второй в новом сезоне и первой в 2018 году. В декабре 2017-го она выиграла международные соревнования в Минске.

Ранее сообщалось, что IAAF в приоритетном порядке рассматривает заявки атлетов, которым скоро выходить на старт.

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