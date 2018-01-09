В IAAF сообщили, что в приоритетном порядке рассматривают заявки атлетов, которым скоро выходить на старт

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Представитель пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Яннис Николау сообщил, что при рассмотрении заявок российских атлетов к стартам в нейтральном статусе в сезоне 2018 года организация будет отдавать приоритет спортсменам, которым скоро предстоит выступать.

«Процесс рассмотрения индивидуальных заявок, поданных российскими легкоатлетами, идёт непрерывно. Но сейчас мы в первую очередь занимаемся спортсменами, планирующими принять участие в соревнованиях, которые начнутся совсем скоро. Окончательные решения будет принимать специальный антидопинговый комитет. Сначала мы проинформируем об этом самих спортсменов, а потом сделаем публичные заявления», — приводит слова Николау ТАСС.

Ранее сообщалось, что IAAF не вынесла пока ни одного решения по заявкам российских легкоатлетов.

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