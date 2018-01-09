IAAF не вынесла пока ни одного решения по заявкам российских легкоатлетов

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не дала ответа по полученным от российских спортсменов индивидуальным заявкам на участие в соревнованиях сезона 2018 года.