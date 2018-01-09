IAAF не вынесла пока ни одного решения по заявкам российских легкоатлетов
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не дала ответа по полученным от российских спортсменов индивидуальным заявкам на участие в соревнованиях сезона 2018 года.
«IAAF пока не ответила ни на одну отправленную заявку», — цитирует Юхареву ТАСС.
IAAF разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены, имевшие допуск к соревнованиям, могут подавать заявки в организацию в упрощённом виде.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены подали 60 заявок — 32 упрощённые и 28 обычных.
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