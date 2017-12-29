Заявки в IAAF на выступление под нейтральным флагом подали 60 российских спортсменов

Четверо российских спортсменов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Заявки в IAAF подали бронзовый призёр чемпионата мира в метании копья Дмитрий Тарабин, а также бегуньи Полина Миллер, Екатерина Купина и Татьяна Дементьева.

При этом упрощённая заявка была направлена от Миллер, остальные спортсмены подали обычные заявления.

По словам пресс-атташе ВФЛА, на данный момент заявки на выступление под нейтральным флагом в IAAF отправили 60 российских легкоатлетов.

Ранее шестеро российских спортсменов подали заявки в IAAF на выступление под нейтральным флагом.