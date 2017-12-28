Шестеро российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на выступление под нейтральным флагом

Чемпион России в беге на 1500 м Валентин Смирнов и серебряный призёр первенства страны в метании молота Софья Палкина подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева, Смирнов и Палкина подали упрощённые заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

Обычные заявки в IAAF были направлены от бегунов Никиты Высоцкого, Людмилы Лебедевой и Феликса Шестопалова, а также от метательницы диска Екатерины Строковой.

Всего россияне отправили в IAAF 62 заявки на выступление под нейтральным флагом, из которых 33 упрощённых.

Ранее сообщалось, что многоборец Илья Шкуренёв, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина и метатель молота Данила Данилов подали индивидуальные заявки для участия в международных стартах под нейтральным флагом в сезоне 2018 года.