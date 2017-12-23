Ласицкене выиграла первые легкоатлетические соревнования в новом сезоне
Действующая чемпионка мира взяла высоту в 2 метра.
«Соревнования прошли очень круто, атмосфера зашкаливала. Я рада результату и той наглости, на которую мы сегодня пошли. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и у нас есть силы и эмоции для будущего сезона, который, можно сказать, мы сегодня начали с отличным результатом», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
В турнире, который прошёл в одном из торгово-развлекательных центров Минска, приняли участие атлеты из Белоруссии, Турции и России, а также с Украины.
Ранее сообщалось, что Ласицкене и Сергей Устюгов признаны лучшими спортсменами 2017 года.