Ласицкене выиграла первые легкоатлетические соревнования в новом сезоне

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на международном турнире «Рождественские старты», который прошёл в Минске.

Действующая чемпионка мира взяла высоту в 2 метра.

«Соревнования прошли очень круто, атмосфера зашкаливала. Я рада результату и той наглости, на которую мы сегодня пошли. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и у нас есть силы и эмоции для будущего сезона, который, можно сказать, мы сегодня начали с отличным результатом», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В турнире, который прошёл в одном из торгово-развлекательных центров Минска, приняли участие атлеты из Белоруссии, Турции и России, а также с Украины.

Ранее сообщалось, что Ласицкене и Сергей Устюгов признаны лучшими спортсменами 2017 года.