Свищёв: участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018 — повод верить в позитивное будущее
«Надо отдать должное Международному олимпийскому комитету (МОК). Даже тот факт, что мы едем на Игры, пусть и в нейтральном статусе, — это повод верить в позитивное будущее. Решение принималось, несмотря на колоссальное давление со стороны влиятельной североатлантической стороны», — рассказал депутат в беседе с корреспондентом RT.
По словам Свищёва, в данном вопросе МОК был вынужден считаться с интересами США.
«Не забывайте, что все компании — спонсоры Олимпиады созданы и базируются в США, так что, хочешь ты или нет, считаться с интересами Штатов было необходимо. Кроме того, нам уже пообещали после Игр в Пхёнчхане перевернуть страницу. Если Томас Бах действительно выполнит это, снимаю шляпу, он настоящий мужик и держит своё слово», — добавил он.
Ранее Свищёв прокомментировал информацию о сотрудничестве комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с ФБР.