Свищёв: участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018 — повод верить в позитивное будущее

Председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о своём отношении к выступлению российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Надо отдать должное Международному олимпийскому комитету (МОК). Даже тот факт, что мы едем на Игры, пусть и в нейтральном статусе, — это повод верить в позитивное будущее. Решение принималось, несмотря на колоссальное давление со стороны влиятельной североатлантической стороны», — рассказал депутат в беседе с корреспондентом RT.

По словам Свищёва, в данном вопросе МОК был вынужден считаться с интересами США.

«Не забывайте, что все компании — спонсоры Олимпиады созданы и базируются в США, так что, хочешь ты или нет, считаться с интересами Штатов было необходимо. Кроме того, нам уже пообещали после Игр в Пхёнчхане перевернуть страницу. Если Томас Бах действительно выполнит это, снимаю шляпу, он настоящий мужик и держит своё слово», — добавил он.

Ранее Свищёв прокомментировал информацию о сотрудничестве комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с ФБР.